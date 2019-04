NBA: Bruklin iznenadio Filu i stigao do ‘brejka’ na startu plej-ofa, Bobijevi saigrači ‘čačkali’ telefon (video)

Već na startu meča gosti su pokazali da žele ‘brejkom’ da otvore ovu seriju, a nakon 12 minuta provedenih na parketu oni su imali prednost od devet poena (31:22). Uspeli su Netsi do kraja da održe prednost i dođu do važnog trijumfa. Malo ko je mogao očekivati ovako slab start Seventisiksersa koji nisu uspeli da se ‘dignu’ do kraja. Priliku za popravni oni će imati pred svojim navijačima u noći između ponedeljka i utorka, za kad je zakazana...