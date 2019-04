Brejk Bruklina u Filadelfiji, Bobi odličan

U prvom meču ovogodišnjeg NBA plej-ofa Bruklin je slavio u Filadelfiji i tako preuzeo prednost domaćeg terena. U domaćem timu zapaženu rolu imao je srpski centar Boban Marjanović.

N1 Info pre 45 minuta | Vladimir Vesić

Početak je najavio žestoku borbu, pravu plej-of utakmicu. Filadelfija je konstantno vodila, ali najviše pet poena razlike. Međutim, finiš prve četvrtine gotovo da je odredio čitav meč. Bruklin je serijom 14-2 došao do plus devet na kraju prve četvrtine 31:22. Od tada gosti nisu ispuštali vođstvo, a novom serijom 13-4 došli do maksimalnih 17 poena prednosti. Jedan od glavnih razloga ovakvog rezultata je loše šutersko veče u prvom...