Ni dva Đokovića nisu mogla dalje: Novak i Marko ubedljivo poraženi na startu mastersa u Monte Karlu

Pobednik na ovom susretu se nijednog momenta nije dovodio u pitanje, jer su Kolumbijici već na početku duela napravili brejk. Do kraja prvog segmenta su našim igračima još dva puta oduzeli servis i ubedljivo okončali ovaj deo igre. Nije se mnogo toga promenilo u nastavku. Možda i bi da su Novak i Marko u prvom gemu oduzeli servis rivalima, a imali su za to čak četiri prilike, no uspeli su da se izvuku iz neprijatne situacije Kabal i Farah....