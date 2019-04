Ovo NBA nije videla: 94:63, kraj 131-135!

Kada je Kevin Durent pogodio jedno slobodno bacanje na 7,31 do kraja treće četvrtine i aktuelnog prvaka doveo do maksimalnih "+31", delovalo je da za Los Anđeles Kliperse nema spasa u Ouklandu. Rezultat 94:63 davao je ekipi Doka Riversa, preciznim računanjem statističara jedva i teoretske šanse. Tačno 0.01 odsto Klipersi su bili viđeni kao pobednici. A, nekada je i to dovoljno... Maestralan finiš gostiju i pucanje "bloka motora" mašine iz...