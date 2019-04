Zbog današnjeg mitinga “Stop nasilju”, u okviru kampanje “Budućnost Srbije”, koji je zakazan za 18 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine, još od sinoć u 22.00 za saobraćaj su zatvoreni Trg Nikole Pašića, Dečanska (od Trga Nikole Pašića do Terazijskog tunela) i Vlajkovićeva (od Kosovske do Dečanske), i tako će ostati sve do danas u ponoć. Dakle, više nije moguće iz Ulice kneza Miloša, ili iz Bulevara kralja Aleksandra, preko...