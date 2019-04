Lalatović pred Partizan: Da osiguramo drugo mesto

Beta pre 2 sata

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Lalatović rekao je danas da njegova ekipa u predstojećem meču protiv Partizana želi pozitivan rezultat kako bi se približila osvajanju drugog mesta."Ovo je drugo takmičenje i nema potrebe sada analizirati Kup. O tome ćemo razmišljati za nešto manje od mesec dana kada je na programu revanš sa Partizanom. Ipak, mišljenja sam da nismo imali sreće u sredu i da smo izgubili iz jednog šuta, ali i dalje imamo lepu šansu da se plasiramo u finale", rekao je Lalatović.Derbi 32. kola fudbalske Super lige Srbije, odnosno drugog kola plej-ofa, igra se u nedelju u Nišu kada će Radnički od 18.30 dočekati Partizan.Niški tim je trenutno drugi na tabeli sa 38 bodova, dok je Partizan treći sa 30.Dve ekipe su ove sezone odigrale već tri utakmice, a poslednju u sredu kada je Partizan u Beogradu pobedio sa 1:0 u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije."Nas u nedelju čeka jedna lepa utakmica, protiv rivala koji igra sve bolje i protiv koga želimo pozitivan rezultat kako bismo se približili osvajanju drugog mesta, koje smo i zaslužili po svemu što smo prikazali ove sezone", rekao je Lalatović."Često smo igrali s njima u poslednje vreme, poznajemo ih odlično, kao i oni nas, tako da nekih iznenađenja na terenu neće biti. Mi ćemo pokušati da se na našem terenu nametnemo, da pokažemo da dva vezana poraza nisu ostavila traga na nas i ako nam se ukaže prilika probaćemo da pobedimo", dodao je on.Lalatović je naveo da Partizan ima sjajne igrače, da trener Savo Milošević "radi dobar posao" i da je mnogo unapredio igru svog tima."Mi ih respektujemo, ali znamo naše mogućnosti i nadamo se najboljem. Jesenas smo ih ispustili u Nišu iako smo vodili sa 2:0 i sada želimo da to ispravimo", rekao je Lalatović.Partizan će na ovom meču biti oslabljen neigranjem golmana Vladimira Stojkovića i reprezentativca Srbije Nemanje Miletića, ali trener Radničkog ne smatra da će to biti hendikep za crno-bele."Imaju oni mnogo kvalitetnih igrača, koji mogu da uspešno zamene ovu dvojicu. Milošević je vratio Tošića u formu, tu je i Vulićević", rekao je Lalatović.Kada je reč o sastavu Radničkog, Lalatović je kazao da ima još nekoliko dilema koje će razrešiti na dan utakmice."Verovatno ću napraviti dve promene u odnosu na ekipu koja je igrala u sredu. Ja nemam mogućnost da kao Zvezda i Partizan stalno rotiram igrače i to je naš hendikep u odnosu na njih. Na teren ću poslati 11 najspremnijih igrača, za koje procenim da su u stanju da nam donesu željeni rezultat", rekao je Lalatović.On je, na kraju, pozvao navijače da sutra ispune Čair."Da nam pomognu da ostvarimo cilj. Igraju dve od tri najbolje ekipe u zemlji i svakako će imati šta da vide", završio je Lalatović.Fudbaler Radničkog Nermin Haskić rekao je da očekuje mnogo bolju partiju svog tima nego u sredu."Moramo biti agresivniji i konkretniji u fazi napada kako bismo se nadali dobrom rezultatu. Želimo da igrom i rezultatom sutra napravimo najbolju moguću uvertiru pred revanš u Kupu. Mi ove sezone igramo dobro kod kuće i mislim da sutra možemo da pokažemo Partizanu da smo zasluženo ispred njega na tabeli i da smo spremni za 15. maj", rekao je Haskić.