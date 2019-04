Milošević: Biće drugačija utakmica na Čairu, idemo na pobedu

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da veruje da će predstojeća utakmica protiv Radničkog u Nišu biti drugačija od one odigrane u Kupu Srbije, ali će crno-beli, bez obzira na kadrovske promene, i na Čairu ići na pobedu."Ovaj ubitačan ritam se nastavlja, ali nadam se da smo već navikli na ovo igranje sreda-nedelja... Biće potpuno drugačija utakmica od one u sredu u Kupu, ali to ne umanjuje njenu važnost jer nam je važno da što pre osiguramo mesto za Ligu Evrope", rekao je Milošević novinarima u Sportskom centru Teleoptik.Fudbaleri Partizana su u sredu na svom terenu pobedili Radnički sa 1:0, u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije, a već sutra se ponovo sastaju s istim rivalom, ovog puta u Nišu u okviru 32. kola Super lige Srbije."Biće dosta promena u timu u odnosu na utakmicu na Kupu. Stojković i Miletić imaju žute kartone, imamo par malih problema, neke igrače ćemo odmoriti, imamo problem i sa potencijalnim kartonima pred derbi... Ali, izvešćemo konkurentan sastav koji može da osvoji tri boda", rekao je Milošević.On je ponovio da veruje da će utakmica biti drugačija od one u sredu, ali je istakao da ne veruje da će biti mnogo taktičkih promena na obe strane."U Kupu se igraju dve utakmice, ono je bilo prvo poluvreme. Uticaće i uslovi terena na samu igru. Što se tiče taktike, mislim da neće biti mnogo promena. Bez obzira na personalne promene u ekipi, mi ćemo nastojati da ne menjamo svoju filozofiju, a ne verujem ni da će gospodin Lalatović menjati ono što igra cele sezone", rekao je Milošević.Pošto je pomenuo promene u timu, opasnost od kartona, novinari su upitali Miloševića da li to znači da je crno-belima važniji predstojeći derbi sa Crvenom zvezdom od meča na Čairu."I sutra idemo na pobedu. Prva utakmica je uvek prioritet. Mi u nekim stvarima moramo da gledamo i dugoročno, a tu ne mislim samo na derbi. Ima mnogo utakmica do kraja i moramo da raspodelimo minutažu. Dobra stvar je što celu ekipu imamo na okupu, i to nam otvara mogućnost da rasteretimo prvih 11", rekao je Milošević i dodao da će Valijente biti u konkurenciji za tim za sutrašnji meč.Na konstataciju novinara da je ovo prvi put otkako je seo na klupu Partizana da ne pominje psihološko stanje ekipe, Milošević je naveo da je situacija dosta bolja."Izgleda dosta bolje, bilo je neophodno par dobrih rezultata da bi se stanje popravilo... Sad je bitno da ne pravimo korake unazad, ponovan pad bi mogao da bude jako nezgodan po nas. Ne bih rekao da smo potpuno izašli iz krize, još smo pod velikim operećenjem. Ali, ne smemo da se vraćamo nazad i da počnemo da padamo. Ne smemo da se opuštamo, situacija je još dosta teška i komplikovana", rekao je Milošević.Novinare je zanimalo i šta još treba da se popravi u igri Partizana."Ostalo je da popravimo sam ulazak u završnicu, zavrašan pas nije kakav bih ja voleo da bude... Ako več ne možemo da uđemo u šesnaesterac, da probamo šutevima iz daljine. Bitno je završiti akciju, a, druga stvar, tako izbegavamo konte i polukontre protivnika, odnosno negativne tranzicije koje mogu biti opasne po nas", rekao je Milošević.Novinari su pitali Miloševića i da li prati delegiranje sudija, ali trener Partizana je istakao da ne komunicira sa sudijama ni pre ni posle utakmice, kao i da neće komentarisati sudije "ni sad ni ubuduće".Milošević je, na kraju, naveo da se nada da će Partizan imati podršku navijača na Čairu."U sredu sam očekivao više ljudi, ali i onaj pljusak... Da ponovim - moramo da zaslužimo da se ljudi vrate, vrlo je prosto", rekao je Milošević.Utakmica Radnički - Partizan igra se sutra od 18.30.