Ruskinja osvojila turnir posle pobede nad zemljakinjom i – napravila „veliki skok“

Sputnik pre 30 minuta
Ruskinja osvojila turnir posle pobede nad zemljakinjom i – napravila „veliki skok“

Ruska teniserka Dijana Šnajder osvojila je VTA turnir u Montereju, pošto je u finalu pobedila sunarodnicu Ekaterinu Aleksandrovu 6:3, 4:6, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 11 minuta. Šnajder je trijumfom u Meksiku stigla do pete titule u karijeri, a od ponedeljka će biti 17. teniserka sveta. Turnir u Montereju igrao se za nagradni fond od 1.064.510 dolara. Beloruskinja Arina Sabalenka nastavlja da vodi na rang listi. Prvi reket Rusije Mira Andrejeva ostaje peta.
