(VIDEO) Sumrak favorita u Premijer ligi Engleske

Veče iznenađenja u 14. kolu Premijer lige Engleske.

Arsenal je na svom terenu savladao Bretford 2:0. Izabranici Mikela Artete su davali golove tačno na vreme, prvi u 11. minutu prvog poluvremena, kada je Merino bio strelac i jedan u finišu utakmice, Saka je u prvom minutu sudijske nadoknade „zapečatirao“ pobedu domaćina. Tim iz Londona je održao razliku u odnosu na drugoplasirani Siti, pa će nakon ovog kola ostati na vrhu tabele sa 33 boda, pet više u odnosu na ekipu koju predvodi Pep Gvardiola. Fudbaleri Čelsija