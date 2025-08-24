Matić: Nekad Partizan, a sad Zvezda ne sme da izgubi utakmicu

Nemanja Matić nastavlja karijeru u ligama “petice”. Potpisao je nedavno za italijanski Sasuolo, ali to ne znači da ne prati situaciju u srpskom fudbalu.

Nekadašnji vezista Benfike, Čelsija, Rome, Liona u razgovoru za „Sportske novosti“ poredeći srpski šampionat sa hrvatskim, istakao je da je hrvatski znatno neizvesniji. – Uvek pratim hrvatsku ligu i to pomno. Prošla sezona bila je fudbalski neverovatna. Trka Dinama, Hajduka i Rijeke bila je pomalo nestvarna, iznenađenja iz kolo u kolo, pa u istom kolu svi izgube, propuštaju prilike za titulu kao na traci… Takve su stvari fantastične za fudbal. U Srbiji je već dugo