Meč Pafosa i Zvezde na Kipru sudi arbitar iz Premijer lige

RTS pre 1 sat
Englez Majkl Oliver biće glavni sudija na revanš utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona između Pafosa i Crvene zvezde, saopštila je Uefa.

Glavnom sudiji Majklu Oliveru na terenu će pomagati Stjuart Bart i Li Bets. Za četvrtog sudiju Uefa je odredila Endrua Medlija. U VAR sobi će sedeti Australijanac Džered Džilet i Englez Stjuart Atvel. Meč između Pafosa i Crvene zvezde biće odigran u utorak od 21.00 sat u Limasolu. Fudbaleri Pafosa su u prvoj utakmici, koja je odigrana 19. avgusta u Beogradu, slavili rezultatom 2:1.
