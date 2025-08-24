Poznato ko sudi revanš Crvena zvezda - Pafos: Dobro poznato lice deli pravdu na Kipru

Engleski sudija Majk Oliver deliće pravdu na meču Crvena zvezda - Pafos u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Navijačima kluba iz Ljutice Bogdana već je poznat arbitar, pošto je u karijeri dva puta delio pravdu na mečevima Crvene zvezde. Pafos se vraća na Kipar i uz to imaće i gol prednosti u revanš meču sa Crvenom zvezdom, pošto je gost na "Rajku" uspeo da pobedi 2:1. Klub iz Ljutice Bogdana pred sobom će imati težak zadatak, pošto im je preokret neophodan za prolaz u dalju fazu takmičenja. Oliver će biti zadužen da sve protekne u najboljem redu, a pored Engleza naći će