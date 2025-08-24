Poznato ko sudi revanš Crvena zvezda - Pafos: Dobro poznato lice deli pravdu na Kipru

Mondo pre 7 minuta  |  Tijana Jevtić
Poznato ko sudi revanš Crvena zvezda - Pafos: Dobro poznato lice deli pravdu na Kipru

Engleski sudija Majk Oliver deliće pravdu na meču Crvena zvezda - Pafos u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Navijačima kluba iz Ljutice Bogdana već je poznat arbitar, pošto je u karijeri dva puta delio pravdu na mečevima Crvene zvezde. Pafos se vraća na Kipar i uz to imaće i gol prednosti u revanš meču sa Crvenom zvezdom, pošto je gost na "Rajku" uspeo da pobedi 2:1. Klub iz Ljutice Bogdana pred sobom će imati težak zadatak, pošto im je preokret neophodan za prolaz u dalju fazu takmičenja. Oliver će biti zadužen da sve protekne u najboljem redu, a pored Engleza naći će
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Uefa odlučila: Svetski poznati sudija deli pravdu Pafosu i Zvezdi! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen…

Uefa odlučila: Svetski poznati sudija deli pravdu Pafosu i Zvezdi! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 7 minuta
Englez sudi Zvezdi na Kipru

Englez sudi Zvezdi na Kipru

Sportski žurnal pre 7 minuta
Englez sudi na meču između Pafosa i Crvene zvezde

Englez sudi na meču između Pafosa i Crvene zvezde

Politika pre 3 minuta
Poznat sudija Zvezdi na Kipru, začudiće vas ko je u VAR sobi

Poznat sudija Zvezdi na Kipru, začudiće vas ko je u VAR sobi

Sport klub pre 1 sat
Zvezdi na Kipru sudi arbitar iz Premijer lige

Zvezdi na Kipru sudi arbitar iz Premijer lige

RTS pre 32 minuta
UEFA prelomila, dobro poznati Englez sudi Zvezdi i Pafosu

UEFA prelomila, dobro poznati Englez sudi Zvezdi i Pafosu

Sportske.net pre 32 minuta
Borusija dogovorila transfer tandema Čelsija

Borusija dogovorila transfer tandema Čelsija

Sport klub pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaKipar

Sport, najnovije vesti »

Fulam dočekuje junajted: Đavoli na Krejven kotidžu! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada…

Fulam dočekuje junajted: Đavoli na Krejven kotidžu! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 8 minuta
Stara dama ne želi lako da pušta svoje igrače: Vojvodina odbila unosnu ponudu za jednog od najboljih igrača tima! Nemanja…

Stara dama ne želi lako da pušta svoje igrače: Vojvodina odbila unosnu ponudu za jednog od najboljih igrača tima! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 8 minuta
Jedni od glavnih favorita uz Srbiju: Reprezentacija Nemačke objavila spisak igrača koji idu na Evrobasket! Nemanja Matić želi…

Jedni od glavnih favorita uz Srbiju: Reprezentacija Nemačke objavila spisak igrača koji idu na Evrobasket! Nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 8 minuta
Miško Ražnatović o odlasku jama madara iz Partizana: „Pogrešili su pa se pravdali navijačima“ nemanja Matić želi promene…

Miško Ražnatović o odlasku jama madara iz Partizana: „Pogrešili su pa se pravdali navijačima“ nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 8 minuta
Legendarni trener nahvalio orlove i nikolu jovića: „Srbija favorit na Evorbasketu, Jović je okružen grupom koja zna da…

Legendarni trener nahvalio orlove i nikolu jovića: „Srbija favorit na Evorbasketu, Jović je okružen grupom koja zna da pobeđuje“ nemanja Matić želi promene: „Nekada je fudbal bio podređen Partizanu sada Zvezdi – Spas je u regionalnoj ligi“

Hot sport pre 7 minuta