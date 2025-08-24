Bajčetić na raskršću

Španski fudbaler srpskog porekla Stefan Bajčetić još uvek ne zna gde će igrati ove sezone.

Kako prenose španski i engleski mediji, 20-godišnji vezista želi povratak na Pirinejsko poluostrvo, dok se bliži završetku oporavka od povrede tetive. Još nije poznato da li će napustiti Enfild na pozajmicu ili kroz trajni transfer – odluka je na Liverpulu. Prošle sezone Bajčetić je igrao na pozajmicama u Salcburgu i Las Palmasu, a interesovanje sada pokazuju klubovi iz Španije i Portugala. Podsetimo, Bajčetić je u Liverpulu zablistao 2022/23. kada je postao treći