Jedan od najboljih sudija sveta sudi Zvezdi u pokušaju da napravi veliki preokret na Kipru

Nova pre 6 sati  |  Autor: Dušan Marković
Jedan od najboljih sudija sveta sudi Zvezdi u pokušaju da napravi veliki preokret na Kipru

Evropska fudbalska unija (UEFA) odredila je sudijski tim za revanš plej-ofa Lige šampiona između Pafosa i Crvene zvezde, a glavnu ulogu imaće poznati engleski arbitar Majkl Oliver.

Oliver, koji slovi za jednog od najiskusnijih sudija na Ostrvu, vodiće meč u Limasolu. Njegovi pomoćnici biće Stjuart Bart i Li Bets, dok je za četvrtog sudiju postavljen Endru Medli. VAR tehnologiju nadgledaće međunarodni tandem – Džared Džilet iz Australije i Englez Stjuart Atvel. Revanš je zakazan za utorak u 21.00, a očekuje se paklena atmosfera na stadionu sa oko 8.500 navijača. Podsećamo, Pafos je u prvom meču u Beogradu slavio 2:1, pa će Crvena zvezda
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uefa odlučila: Svetski poznati sudija deli pravdu Pafosu i Zvezdi! Gde će igrati gudelj sledeće sezone? Evo šta kažu španski…

Uefa odlučila: Svetski poznati sudija deli pravdu Pafosu i Zvezdi! Gde će igrati gudelj sledeće sezone? Evo šta kažu španski mediji!

Hot sport pre 44 minuta
Meč Pafosa i Zvezde na Kipru sudi arbitar iz Premijer lige

Meč Pafosa i Zvezde na Kipru sudi arbitar iz Premijer lige

RTS pre 4 sati
Bajčetić na raskršću

Bajčetić na raskršću

B92 pre 6 sati
Matić: Nekad Partizan, a sad Zvezda ne sme da izgubi utakmicu

Matić: Nekad Partizan, a sad Zvezda ne sme da izgubi utakmicu

Vesti online pre 8 sati
Matić: Nekada Partizan, a sad Zvezda ne sme da izgubi utakmicu

Matić: Nekada Partizan, a sad Zvezda ne sme da izgubi utakmicu

Sport klub pre 8 sati
Ko je sudija Zvezdi: Čuvala ga policija, pretili navijači…

Ko je sudija Zvezdi: Čuvala ga policija, pretili navijači…

Sport klub pre 8 sati
Poznato ko sudi revanš Crvena zvezda - Pafos: Dobro poznato lice deli pravdu na Kipru

Poznato ko sudi revanš Crvena zvezda - Pafos: Dobro poznato lice deli pravdu na Kipru

Mondo pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaUEFALiga ŠampionaKiparAustralija

Sport, najnovije vesti »

Mladi vaterpolisti Srbije osvojili srebro na Evropskom prvenstvu u Rumuniji

Mladi vaterpolisti Srbije osvojili srebro na Evropskom prvenstvu u Rumuniji

Danas pre 1 sat
Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Danas pre 29 minuta
Renato Sančez na pozajmici u Panatinaikosu

Renato Sančez na pozajmici u Panatinaikosu

Danas pre 2 sata
Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Danas pre 2 sata
UŽIVO: Radnički ozbiljno preti, Partizanu potreban restart

UŽIVO: Radnički ozbiljno preti, Partizanu potreban restart

Sport klub pre 19 minuta