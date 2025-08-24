Jedan od najboljih sudija sveta sudi Zvezdi u pokušaju da napravi veliki preokret na Kipru

Evropska fudbalska unija (UEFA) odredila je sudijski tim za revanš plej-ofa Lige šampiona između Pafosa i Crvene zvezde, a glavnu ulogu imaće poznati engleski arbitar Majkl Oliver.

Oliver, koji slovi za jednog od najiskusnijih sudija na Ostrvu, vodiće meč u Limasolu. Njegovi pomoćnici biće Stjuart Bart i Li Bets, dok je za četvrtog sudiju postavljen Endru Medli. VAR tehnologiju nadgledaće međunarodni tandem – Džared Džilet iz Australije i Englez Stjuart Atvel. Revanš je zakazan za utorak u 21.00, a očekuje se paklena atmosfera na stadionu sa oko 8.500 navijača. Podsećamo, Pafos je u prvom meču u Beogradu slavio 2:1, pa će Crvena zvezda