Skup 'Jedan od pet miliona': Ako vlast ne pristane na dijalog do 4. ...

U Beogradu je završen protest "Jedan od pet miliona - Svi kao jedan" sa koga je jedan od lidera Saveza za Srbiju Janko Veselinović najavio da će u slučaju da vlast ne pristane na dijalog sa "pobunjenim narodom" do 4. maja, u glavnom gradu biti formirana "slobodna zona" koju će, kako je rekao, činiti "slobodni narodni parlament sastavljen od slobodnih odbornika iz Srbije".Obraćajući se okupljenim građanima ispred zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, Veselinović je rekao da će Beograd postati "centar slobodne zone do pobede" ukoliko vlast ne pristane na dijalog do 4. maja.On je na kraju današnjeg skupa najavio da će naredne subote, uoči Uskrsa, organizatori protesta sprovesti niz humanitarnih akcija širom Srbije i dodao da će tokom naredne sedmice otići u beogradski kvart Savamala kako bi "pokazali da građani nisu zaboravili fantome".Vanstranački eksperti za pregovoreNa skupu "Jedan od pet miliona - Svi kao jedan" u Beogradu pročitana su imena vanstranačkih eksperata koji bi činili tim za pregovore o "oslobađanju medija" i stvaranju uslova za "fer i poštene izbore".Obraćajući se okupljenim građanima kod Terazijske česme, glumac Branislav Lečić kazao je da su članovi ekspertskog tima profesori Čedomir Čupić, Dušan Vučićević, Snježana Milivojević, Jovanka Matić, politikolog Boban Stojanović, reditelj Srđan Dragojević, novinar Vukašin Obradović i sociolog Zoran Gavrilović, a da će im pomoć pružiti i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).Podsećajući da je na prošlom opozicionom skupu u Beogradu upućen zahtev za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova, izbor novog sastava Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i izbor tehničkog i uređivačkog tima Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine, Lečić je najavio da će protesti biti nastavljeni "do pobede"."Nema povlačenja pred izdajom, predajom, lažima, pred kršenjem Ustava. Pobedićemo gandijevski, sa probuđenom svešću, jedan uz drugoga, bez obzira na veru i naciju. Pobedićemo nenasilnim protestima, samo treba da izdržimo jer laž ne može da prođe", rekao je Lečić.On je predsednika Srbije Aleksandra Vučića uporedio sa rumunskim dikatorom Nikaleom Čaušeskuom, optužujući ga da "želi da podeli građane, nas protiv nas" i da želi nasilje.Komentarišući sinoćnji miting u Beogradu na kom je govorio predsednik Srbije, Lečić je rekao da je to bio "oproštajni cirkus Aleksandra Vučića".Posle Lečićevog obraćanja, učesnici skupa uputili su se ka zgradi RTS-a u Takovskoj ulici. Na čelu kolone građani nose veliki transparent "Svi kao jedan - Srbija" a u ulicama kojima se kreću, saobraćaj je obustavljen.