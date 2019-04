Zelenski i Porošenko pred 22.000 ljudi: Kako najsiromašnija zemlja ima najbogatijeg predsednika

Porošenko je rekao da je Zelenski možda "veliki glumac i dobra osoba", ali da prikriva one koji su pobegli iz Ukrajine od 2013. i sada žele da se vrate na revanš. "To nećemo dozvoliti. I nećemo dozvoliti tim mačkama u džaku da unište našu zemlju", rekao je Porošenko tokom debate na Olimpijskom stadionu u Kijevu, pred oko 22.000 ljudi, prenosi TAS S. Na to mu je Zelenski odgovorio da je "bolje biti mačka u džaku nego vuk u jagnjećoj koži"....