Jeremić: Ključ razvojne politike je angažovanje dijaspore, a ne subvencije strancima

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da srpska dijaspora raspolaže sa 200 do 300 milijardi dolara kapitala i da su njeno angažovanje i povratak "ključ razvojne politike" za koju se zalaže ta stranka, jer rešenje, kako je ocenio, nije u davanju ogromnih subvencija strancima koji od tog novca radnicima u Srbiji daju plate od 200 evra."Neophodno je postaviti sistem koji će biti predvođen solidnom ekipom kvalitetnih ljudi koja neće prevariti dijasporu, tako da ona pored patriotskog motiva, dobije i snažan ekonomski interes da ulaže u Srbiju", rekao je Jeremić sinoć u Boljevcu, gde je osnovan Opštinski odbor Narodne stranke.On je kazao da širom sveta razgovara sa uspešnim ljudima iz Srbije, među kojima su kako je naveo, veoma uticajni i moćni bankari, advokati, preduzetnici i naučnici i dodao da bi velika većina njih volela da se vrati u Srbiju, ali da to ne čine jer "neće da plaćaju reket kriminalcima", prenela je Narodna stranka."Dijaspora je najdinamičniji priključak Srbije sa svetom", ocenio je Jeremić i dodao da je svakome bolje da normalno živi, radi i bogati se kod kuće nego u Evropi, Americi ili Australiji.On je rekao i da prvi put u istoriji, od kada Srbija ima državne granice, više Srba živi van matice nego u njoj."To nije dobro, ali je svetla strana te činjenice da se oni mogu angažovati u oporavku i obnovi zemlje posle promene vlasti", kazao je Jeremić.Predsednik Narodne stranke je ocenio da je teško privući strani kapital, ali i da Srbija neće izaći na zelenu granu politikom koju sprovodi naprednjačka vlast, koja po njegovim rečima, "daje milijarde evra subvencija strancima, dok sa dijasporom uopšte ni ne razgovara"."Stranci pod gotovo ropskim uslovima u Srbiji zapošljavaju radnu snagu niskog profila i još nižih plata. To je dobar način da se narod drži u amovima i da se ljudi iscrpljuju, jer tako iscrpljeni i siromašni ne razmišljaju mnogo o svojim političkim pravima. To je dobar način da se ljudi drže pod čizmom, ali nije dobar način da se zemlja razvije", rekao je Jeremić.Komentarišući pregovore o Kosovu, predsednik Narodne stranke je rekao da se Srbija "ni pod kojim uslovima ne sme odreći tog dela svoje teritorije", jer će kako je naveo, "džemper početi da se para" i to neće biti poslednji deo zemlje bez kojeg će ostati."To ne znači ratno huškanje, nepriznavanje realnosti na terenu, sukob sa moćnim silama...Ništa od toga. Moguće je na civilizovan, racionalan i diplomatski umešan način razgovarati sa svetom sa kojim se po tom pitanju ne slažemo. Takođe je moguće ostvariti i normalan odnos između ljudi, pa čak i funkcionalan odnos između vlasti u Beogradu i Prištini, bez da se i jednim jedinim aktom trajno odreknemo Kosova", rekao je Jeremić.