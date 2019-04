Eriksen spasio totenhem: "Pevci" zadržali poziciju koja vodi u Ligu šampiona, Longov rekord pokvario Grej

Ipak, ulogu favorita izabranici Maurisija Poketina morali su da dokažu na terenu tokom 90 minuta. Nije im to nikako uspevalo. U prvom delu utakmice u kom nije bilo golova, dve dobre prilike propustio je domaći tim. Najpre je na odbijenu loptu natrčao Jan Fertongen, ali je njegov pokušaj izblokirao jedan igrač gostiju. Potom se u nadoknadi prvog dela i Dele Ali našao u sličnoj situaciji. I on je probao posle odbitka, no fudbaler Brajtona je...