Hačanov poraz košta Đokovića

Karen Hačanov, ruski teniser, poražen je u finalu turnira u Torontu od Amerikanca Bena Šeltona koji je tom pobedom preskočio Novaka Đokovića na ATP listi.

Finale turnira Masters serije je bilo spektakularno i veoma neizvesno. Hačanov je dobio prvi set u taj-brejku sa 7:6, ali je potom dozvolio Šeltonu veliki preokret. Amerikanac je drugi set rešio u svoju korist sa 6:4 pa je odluka o šampionu morala da bude doneta u trećem. Viđena je i tu velika borba, nijedan teniser nije stekao brejk loptu tokom 12 gemova, ušlo se u dodatni period i Šelton je tu bio pribraniji. Poveo je veoma brzo sa 3:0 i potom je iskoristio