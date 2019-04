Još korak do trofeja: Lacio uprkos povredi Milinković Savića srušio Milan i plasirao se u finale Kupa

Prvi meč je završen bez golova, pa su tako nebesko-plavi došli u situaciju da se bore za trofej. Veliki peh zadesio je goste, jer se u 15. minutu povredio Sergej Milinković Savić i bio je prinuđen da napusti teren. Simone Inzagi je umesto njega u igru poslao Marka Parola. No, to nije omelo igrače Lacija da na kraju dođu do pobede. Ekipa iz Rima je bila mnogo bolji rival tokom celog meča. Inicijativu su krunisali u 58. minutu, kada je...