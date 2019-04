Greg popovič: Jokiću, nemoj u teretanu!

Nikola Jokić odigrao je još jedan fenomenalan meč u NBA. Srpski centar je u porazu od San Antonija imao 43 poena, tako oborio lični rekord i rekord Denvera u plej-ofu. – On postiže poene na ogroman broj načina, sve ide preko njega i on je savršen timski igrač. Odličan je i asistent, ali ima i potrebnu čvrstinu da dolazi do skokova. Ne znam da li ga poznajem dovoljno dobro da znam kakav pritisak on oseća, ali, po onome što sam mogao da...