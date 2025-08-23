Trener Partizana Srđan Blagojević: U Niš idemo po nastavak pobedničkog niza

Trener Partizana Srđan Blagojević: U Niš idemo po nastavak pobedničkog niza

Fudbaleri Partizana, koji su ostvarili maksimalan učinak na početku sezone u Superligi Srbije, u nedelju gostuju ekipi niškog Radničkog.

Uoči susreta na “Čairu”, trener crno-belih Srđan Blagojević istakao je da je ekipa spremna da nastavi pobednički niz, uprkos tome što ih očekuje težak meč protiv iskusne ekipe. Blagojević je istakao da je ekipa nakon nekoliko nedelja imala normalan mikrociklus, što im je omogućilo dovoljno vremena za odmor i taktičke pripreme. “Idemo u Niš spremni da nastavimo niz bez poraza i seriju pobeda koja bi nam omogućila da ostanemo u vrhu”, rekao je Blagojević, dodajući da
FudbalPartizanNišSuperligaFk Partizan

