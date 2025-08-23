Partizan gostuje u Nišu – Blagojević: Da nastavimo niz bez poraza, ali i seriju pobeda

Partizan gostuje u Nišu – Blagojević: Da nastavimo niz bez poraza, ali i seriju pobeda

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je pred gostovanje Radničkom da će njegova ekipa u Nišu pokušati da nastavi niz bez poraza, ali i produži seriju pobeda u Superligi.

Partizan u meču šestog kola Superlige gostuje niškom Radničkom u nedelju od 19 i 30, posle maksimalnog učinka u četiri odigrana meča Superlige. – Imali smo posle više nedelja normalan mikrociklus. Odavno nismo imali toliko vremena da se odmorimo i da radimo neke stvari razdvojeno, i što se tiče fizičkih i što se tiče taktičkih detalja. Orni smo, ambiciozni, idemo u Niš spremni da nastavimo niz bez poraza, ali i seriju pobeda koja bi nam omogućila da ostanemo u
