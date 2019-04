Nadal još drži krunu u Barseloni

Drugi teniser sveta Rafael Nadal još je u igri za odbranu titule u Barseloni. Španski as je u četvrtfinalu turnira pobedio Nemca Jana-Lenarda Štrufa sa 7:5, 7:5 i plasirao se među četiri najbolja. Nemac je pružio jak otpor Nadalu, u prvom setu je uspeo da vrati izgubljeni brejk i da se drži sve do 6:5, kada je ispustio svoj servis gem, a samim tim i set, bez osvojenog poena. U drugom setu svako je držao svoj servis sve do 6:5, mada je...