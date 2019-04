Vremenska prognoza: I Vaskrs i 1. maj uz oblake

METEOROLOZI za danas najavljuju pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Temperature će biti od jutarnjih osam do letnjih 31 stepen Celzijusovih! Uveče se očekuje naoblačenje koje će usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pročitajte još: Oluja napravila haos u Novom Sadu U subotu će biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature od 12 do 23 stepena. U nedelju,...