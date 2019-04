Blagojević: Srbija će do 2021. dobiti šest novih i tri rekonstruisana fudbalska stadiona

Beta pre 2 sata

Direktor vladine Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je da će do 2021. godine, u Srbiji biti izgrađeno šest novih fudbalskih stadiona dok će tri biti potpuno rekonstruisana.On je za praznično izdanje Večernjih novosti najavio da će novi stadioni biti izgrađeni u Subotici, Loznici, Zaječaru, Kraljevu, Leskovcu i Vranju dok će objekti u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu biti rekonstruisani."Tih šest stadiona koji će kompletno izgrađeni imaće po 8.000 mesta a tri stadiona planirana za rekonstrukciju do 20.000 mesta", kazao je Blagojević.Po njegovim rečima, procena je da će cena izgradnje šest novih stadiona iznositi oko 1.500 evra po jednom mestu."U većini evropskih zemalja uobičajena cena pri izgradnji stadiona iznosi oko 3.000 evra po jednom mestu dok neki od najmodernijih stadiona u svetu koštaju i do 10.000 evra po mestu", kazao je Blagojević.On je dodao da je u planu i rekonstrukcija stadiona Crvene zvezde i Partizana u Beogradu ali da ona nije u nadležnosti Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.