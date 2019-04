Tim prekinuo sjajan niz Nadala u Barseloni

Beta pre 3 sata

Austrijski teniser Dominik Tim plasirao se u finale turnira u Barseloni, pošto je danas pobedio Španca Rafaela Nadala sa 6:4, 6:4.Tim je do četvrte pobede protiv Nadala, u isto toliko godina, stigao posle dva sata i pet minuta igre.Na drugoj strani, ovo je Nadalu tek prvi poraz u polufinalu ili finalu turnira u Barseloni, koji je do sada osvajao 11 puta. Drugi teniser sveta je do ovog meča imao skor 22:0 u mečevima, odnosno 46:1 u setovima u polufinalima i finalima u Barseloni.Dominik Tim će se za titulu u Barseloni boriti protiv Rusa Danila Medvedeva, koji je ranije danas u prvom polufinalu pobedio Japanca Keija Nišikorija sa 6:4, 3:6, 7:5.Tim i Medvedev su do sada odigrali samo jedan meč i tada je slavio Austrijanac.