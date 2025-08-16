Srbija protiv Nemačke u finalu Superkupa u Minhenu

MINHEN - Dan posle pobede nad Češkom na Superkupu u Nemačkoj, košarkaši Srbije igraju protiv domaćina turnira, a ova utakmica biće poslednja priprema pred generalnu probu protiv Slovenije u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20.45 časova.

Srbija je u petak u polufinalu savladala Češku 113:84, dok je Nemačka bila bolja od Turske 73:71. Srbija je na prethodnom turniru na Kipru započela niz zvaničnih prijateljskih utakmica gde je ostvarila dve pobede i na taj način se dobro pripremila za Superkup u Minhenu. U Limasolu je u prvom meču savladala Grčku 76:66, predvođena Nikolom Jokićem sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 19 skokova, da bi zatim bez većine nosilaca protiv domaćina Kipra rezultatom 122:55