Završen protest Jedan od pet miliona paljenjem baklji na Kalemegdanu (VIDEO)

Paljenjem baklji kod spomenika Pobedniku na Kalemegdanu, završen je 21. protest "Jedan od pet miliona" u Beogradu.Na protestu je poručeno da nema straha, ni povlačenja u borbi protiv diktatorskog režima, a za slobodu i demokratiju."Ovi protesti su hrabra odluka građanstva da digne glavu i usprotivi se. Mi ni od koga ne zavisimo, zato nemamo podršku onih napolju, ni sa Zapada, ni sa Istoka i to mi je čast", rekao je funkcioner Demokratske stranke i glumac Branislav Lečić na početku protesta kod Terazijske česme.On je okupljenim građanima poručio da treba da sakupe hrabrost i da shvate da je svaka subota protesta važna.Prema njegovim rečima, vlast se promenila na gore, jer je počela na brzinu da rešava urgentne probleme "pokušavajući da začepi rupe koje smo mi otkrili"."To dokazuje jednu važnu stvar, da u jednom društvu mora da postoji hrabro opoziciono mišljenje", istakao je Lečić.On je ocenio i da je očigledno da dijaloga između opozicije i predstavnika vlasti nema, jer bi u suprotnom ljudi na vlasti morali da otvore karte i kažu šta misle."A zna se šta misle, ništa dobro po nas", rekao je Lečić.Sociolog Ratko Božović je istakao da je došlo krajnje vreme da se uspostavi politički dijalog predstavnika opozicije i vlasti, iako sve poluge vlasti drži jedan čovek.Božović je kazao da sada postoji "napredovanje u nazadovanju" u kojoj vođa stranke "koja dominira dana našim životima" neće da razgovara i lidere opozicije naziva tajkunima, fašistima i lopovima."Izgubili smo silno vreme, i sada imamo situaciju koja je po mnogo čemu gora nego 1991. Mi kao da smo izgubili sposobnost sećanja, zato nam se i desilo da su oni iz devedesetih došli ponovo, kao oni koji će biti naši usrećitelji, koji će uspostaviti demokratiju - od toga neće biti ništa", ocenio je on.Dodao je i da je "gospodar života i naših sudbina" podelio ljude koji protestuju."Ima podele, ona je već tu, ali mi je nećemo. Meni se nije dopalo što smo razdvajali slobodne građane i lidere opozicije. Oni moraju biti zajedno", rekao je Božović.Ukazao je i da su na početku protesta istaknuti "ambiciozni zahtevi" i da je sada dobro što su postavljeni minimalni i realniji."Ali treba i mi samo da vaskrsnemo, da prihvatimo jezik mira i tolerancije, bez mržnje, moramo se dogovoriti i to što pre", poručio je Božović.Posle obraćanja, šetnja je nastavljena Prizrenskom ulicom, Brankovom, Pop Lukinom, Ulicom kneza Sime Markovića i Pariskom do Gradske biblioteke u Knez Mihailovoj ulici gde je "emitovan" Slobodan dnevnik Srbije.Jedan od gostiju dnevnika bio je Mladen Huljić, brat Vuka Huljića za koga su po pozivu organizatora prikupljaju sredstva za njegovo lečenje u Kini.Mladen Huljić kazao je da je Vuk ostao nepokretan nakon što je 2017. godine pao na poslu u firmi "Jisk", sa više od tri metra visine.Posle Slobodnog dnevnika koji je počeo minutom ćutanja za preminulog novinara Dejana Anastasijevića, građani su nastavili šetnju ka Kalemegdanu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog gradnje gondole.Sledeći protest zakazan je za 4. maj, kada je najavljeno osnivanje Slobodne zone.