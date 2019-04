Jokić u centru pažnje američke javnosti! O'Nil: Impresioniran sam, dugo nisam video ništa slično; Dankan? Rano je za poređenje...

Nikola Jokić i Denver Nagetsi noćas su slavili u majstorici protiv San Antonija i obezbedili plasman u polufinale Zapadne konferencije. Srpski as pružio je još jednu blistavu partiju, vodivši četu Majka Melouna do velike pobede. Mnogi stručnjaci govorili su pred start ove serije da će to biti pravi ispit za Jokića, da lude brojke iz ligaškog dela sezone treba ostaviti po strani, jer plej-of je pravo merilo vrednosti. I ostaše po...