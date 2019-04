Vučić u Berlinu: Srpska moralna i politička pozicija jača nego što je bila juče

Beta pre 46 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je srpska moralna i politička pozicija jača nego što je bila juče i da se Srbija na berlinskom Samitu ponašala odgovorno i ozbiljno.Vučić je novinarima nakon sastanka sa predsednikom Odbora za evropske poslove u nemačkom Bundestagu Ginterom Krihbaumom kazao da je teško praviti neko rešenje u Evropi a da nema saglasnosti Nemačke i Francuske.On je naveo da je tokom jučerašnjih razgovora kada je delegacije Prištine govorila da "nema nove Republike Srpske ili Zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima" upitao da li su to sami smislili ili im je neko pomogao u tome."Šta hoćete od Srbije? Da vam ispuni sve želje i da dobije šta? Vaše priznanje", upitao je Vučić i dodao da je Srbija priznata i da joj ne treba priznanje od strane Kosova.Vučić je rekao da "Kosovo nikada neće postati konsolidovana država bez Srbije"."Nikada ne možete postati ništa bez Srbije", rekao je Vučić i dodao da pozicija Prištine u potpunosti zavisi od Beograda.On je naveo da je bilo korisno da ljudi vide da se srpska delegacija ponašala civilizovano i pristojno."Mislim da smo stekli još ugleda i da smo danas u boljoj poziciji nego neki drugi", rekao je Vučić i dodao da je važno razmišljati kako da se pronađe kompromisno rešenje.Upitan da prokomentariše to što se kosovski premijer Ramuš Haradinaj nije sastao sa Visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogerini, već sa američkim ambasadorom u Berlinu, Vučić je naveo da je srpska delegacija poštovala domaćine i da se sastala sa Mogerinijevom i dodao da se i kosovski predsednik Hašim Tači sastao sa američkim ambasadorom u Berlinu.Komentarišući sukob na relaciji Tačija i Haradinaja, Vučić je kazao da su njih dvojica pričali "sve najgore jedan o drugom kada bi se udaljili malo jedan od drugog" i ocenio da je "to bio cirkus"."Mislim da ima i njihovog ličnog sukoba, ali i njihove dvostruke igre", rekao je Vučić i dodao da im je mnogo toga Evropa sinoć ponudila.Odgovarajući na izjavu lidera Dveri Boška Obradovića da Vučić i Brnabić mogu da razgovaraju sa Tačijem i Haradinajem, a ne i sa opozicijom u Srbiji o Kosovu, Vučić je naveo da on može, ali da opozicija ne može sa njim."Prvo neće da me vide, da me čuju, a sada hoće nešto sa mnom, sa druge strane nisam ja nadležan za njih, za njih i njihove ideje nadležan je parlament", rekao je Vučić.Predsednik Odbora za evropske poslove u nemačkom Bundestagu Ginter Krihbaum rekao je da je jučerašnji Samit bio koristan kako bi se revitalizovao dijalog jer je potrebna stabilnost u regionu.