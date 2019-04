WTA maroko: Grkinja lako izbacila Olgu Danilović

Srpkinja je do glavnog žreba stigla kroz kvalifikacije, ali dalje od uvodne runde nije mogla. Bolja od nje bila je Marija Sakari u prvom kolu. Grčka teniserka je slavila trijumf posle svega 65 minuta igre i to sa 2:0, po setovima: 6:0, 6:2. Rezultat sve pokazuje, Sakari je blistala, dok Danilovićeva nije uspevala da uspostavi ritam, dosta je grešila i tek u drugom setu je uspela da dođe do svoja dva jedina gema na ovom meču. Ona je ispala...