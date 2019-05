Asanž osuđen na 50 nedelja zatvora: Ova kazna osnivaču Vikiliksa je samo za nepoštovanje kaucije!

Međutim, njegova drama još nije završena jer ga tek čeka saslušanje zbog odluke o ekstradiciji Americi koja ga traži zbog "zavere i kompjuterskog upada u Pentagon". WikiLeaks founder Julian Assange raises defiant fist on his way to court https://t.co/CL9JbvRhW2 pic.twitter.com/bcGapUoPhj — Daily Mirror (@DailyMirror) May 1, 2019 Pošto je stigao u sud u Sautvorku, Asanž je potvrdio svoje ime. Na putu do sudnice snimljen je sa podignutom...