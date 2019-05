Brejk Portlanda u Denveru, dabl-dabl Jokića

Beta pre 6 sati

Košarkaši Portlanda pobedili su u noći između srede i četvrtka ekipu Denvera sa 97:90 i tako izjednačili na 1:1 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige.Portland je od početka meča bio bolji rival na terenu. Na poluvremenu su gosti vodili sa 15 poena razlike, u trećoj deonici su imali plus 17, a na početku poslednje četvrtine 14 poena prednosti.Nagetsi su, posle neverovatnih 14 ofanzivnih skokova, u poslednjem minutu meča prišli na 90:95, pre nego što je Rodni Hud 17 sekundi pre kraja pogodio oba slobodna bacanja i stavio tačnu na ovu utakmicu.Portland je do brejka predvodio Si Džej Mekolum sa 20 poena, po 15 su dodali Enes Kanter i Hud, dok je Demijan Lilard ubacio poen manje.Nikola Jokić nije odigrao kao u prvoj utakmici ove serije. U prvoj četvrtini je uputio samo jedan šut ka košu, ali nije pogodio, dok je u drugoj ubacio šest poena. I pored toga, on je ponovo bio najbolji u redovima Nagetsa sa 16 poena, 14 skokova i sedam asistencija.Najbolje ga je pratio Džamal Marej sa 15 poena, dok je Pol Milsap ubacio 14 uz 11 skokova.Serija se sada seli u Portland, a naredni meč igra se u noći između petka i subote.