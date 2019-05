Oboren crni rekord brazila: Nikada veći broj poginulih tokom policijskih operacija, prosek - pet osoba dnevno

Prema podacima državnog Instituta za javnu bezbednost, od januara do kraja marta 434 osobe poginule su tokom "policijskih intervencija" što je povećanje od 17,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine. To je najveći broj poginulih od 1998. godine kada je počelo praćenje ubistava povezano sa policijom. Međutim, ukupan broj ubistava u državi Rio, uključujući i one koje je počinila policija, pao je za 18 odsto u odnosu na prva tri meseca...