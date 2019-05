Dačić: Priština rezolucijom o genocidu sahranjuje pregovore, Vučićeva izjava nije upućena ...

Beta pre 2 sata

Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je cilj Prištine da, rezolucijom kojom bi tražila da Beograd prizna genocid na Kosovu, "što dublje sahrani ideju mogućeg dogovora i kompromisa", ali i da to nije ništa novo kad je u pitanju njeno ponašanje."To je falsifikat, čak ni u Hagu ni u jednoj presudi nije rečeno da je srpska strana počinila genocid na Kosovu", rekao je Dačić, gostujući u emisiji Pravi ugao, na Radio televiziji Vojvodine.On je rekao da je sporazum Beograda i Prištine daleko kao i da se o mogućim kontramerama zbog taksi Prištine na srpsku robu, koje je predsednik države Aleksandar Vučić najavio da će biti donete na šest meseci od njihovog uvođenja, još nije razgovaralo.Komentarišući sastanak o Zapadnom Balkanu održan nedavno u Berlinu, on je rekao da uključivanje nemačke kancelarke Angele Merkel i predsednika Francuske Emanuela Makrona ne znači promenu formata dijaloga, napominjući da takve promene neće biti."To nije bio dijalog već pokušaj da se dijalog otvori i novi će uslediti u Parizu", rekao je Dačić, navodeći da su i učesnici sastanka u Berlinu videli da je "čedo" koje su na Zapadu stvorili postalo "mnogo bezobrazno".Na pitanje o izjavi Vučića da će Kosovo biti nezavisno na celoj teritoriji jer njegova ideja razgraničenja nije prihvaćena, Dačić je rekao da "ne misli da je osnovna poruka predsednika države bila usmerena prema građanima"."Mislim da je to reakcija na način na koji je dočekana ta ideja, a o toj ideji ja govorim desetak godina", rekao je Dačić.Dačić je, na pitanje šta to konkretno znači, rekao da je govorio o ideji kao što je to učinio i Vučić.Govoreći o svojoj ideji, on je rekao da je bio potpuno jasan i da ona podrazumeva podelu na "srpski i albanski deo Kosova".Na pitanje kuda ide ta linija podele on je rekao da mora da se sedne i razgovara i dodao "kada su otišli u Dejton, da li su oni tada otišli sa jasnim planom".Dačić je ocenio da "kakvo je sada realno stanje na terenu tako bi trebalo da bude", dodajući da misli na stanovništvo, ali da bi to podrazumevalo "paket" rešenja za niz pitanja."Ali mi smo daleko od toga, jer ta ideja nikad nije razmatrana osim ovako u javnosti", naglasio je Dačić, koji je naveo i da se odluka o statusu Kosova donosi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.