Ekstravagantne kreacije na Met Gali 2019.

Ovogodišnja tema jednog od najvećih modnih događaja na svetu bila je "Camp: Notes on Fashion", u skladu sa predstojećom izložbom u Metropolitenu, koja je inspirisana esejom "Notes on Camp" fotografkinje Suzan Sontag iz 1964. godine. Poput izložbe, odevne kombinacije, među kojima su se posebno istakle one koje su nosile Lejdi Gaga, Kejti Peri i glumaca Džerada Letoa, zasnivale su se na ironiji, humoru, parodiji, umetnosti, teatralnosti...