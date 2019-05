Da li su špijunirali Trampa? Direktor FBI: To nije termin koji bih upotrebio

Rej je to rekao na slušanju u potkomitetu u Senatu povodom nedavne ocene državnog tužioca Vilijama Bara da je Trampova kampanja špijunirana tokom izbora 2016. godine. - To nije termin koji bih upotrebio. Verujem da je FBI angažovan u istražne aktivnosti i da deo istražnih aktivnostii uključuje nadzornu aktivnost - rekao je Rej, prenosi Blumberg. On je odao da lično ne zna za dokaze koji bi podržali optužbu da je Trampova kampanja bila...