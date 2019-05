Papa o Stepincu: Zašto svetac ako istina nije jasna

On je to rekao u avionu novinaru HRT-a, na povratku iz posete Bugarskoj i Severnoj Makedoniji. "Stepinac je bio duševan čovek, zato ga je Crkva proglasila blaženim. Ali u određenom trenutku u procesu kanonizacije postoje nejasne tačke, istorijske tačke. Molio sam se, pomišljao sam to, tražio sam savete i video da treba da zatražim pomoć (srpskog partijarha) Irineja. On je velik patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničku...