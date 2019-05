Završen Koridor 10

Mihajlovićeva je za "Blic" istakla da je Srbija sada konačno povezana oko 600 km dugim autoputem od severa do juga, od granice sa Mađarskom do granice sa Severnom Makedonijom. "Završili smo ono o čemu se govorilo godinama, ono na šta smo decenijama čekali. Otvaramo novi auto-put kroz Grdeličku klisuru dug 26,3 km, poslednju deonicu na južnom delu Koridora 10. Kao što sam obećala, pre početka letnje sezone, svi koji kroz Srbiju idu na more...