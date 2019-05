Vučić iz Tirane: Albanci govore nemoguće stvari i navikli su Evropu na to

Albanci su uspeli da svakodnevnim ponavljanjem o svom nacionalnom ujedinjenju to postane normalno, i da niko više na to niko ne reaguje, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini u Tirani. "Oni govore nemoguće stvari i navikli su na to celu Evropu", rekao je predsednik Vučić. On je Mogerinijevoj izrazio nezadovoljstvo, kako je rekao, čudnim dešavanjima između Tirane...