Ekskluzivno: Novo istraživanje "Faktor plusa": Evo kakav je rejting SNS, a kakav opozicije

Prema poslednjem istraživanju koje je agencija "Faktor plus" uradila u saradnji sa "Blicom" od 30. aprila do 8. maja, naprednjaci bi na parlamentarnim izborima osvojili 55 procenata glasova. Nema velike razlike ni u rejtinzima ostalih političkih organizacija. Savez za Srbiju osvojio bi 10,5 odsto, Socijalistička partija Srbije 9,8 procenata, a Pokret slobodnih građana pet. Vladimir Pejić iz agencije "Faktor plus" kaže za naš list da nije...