Superliga Srbije: Zvezda iskoristila ‘poklon’ svog bivšeg golmana, Jevtović doneo pobedu! (video+foto)

Promešao je karte Vladan Milojević, a to je dovelo do toga da Crvena zvezda izgleda veoma bezidejno na stadionu ‘Karađorđe’. Bez Jovančića, Marina i Bena to nije bilo to, ali crveno-beli i kada ne ide znaju da pobede. A, današnji trijumf duguju svom bivšem čuvaru mreže Vesići, međutim krenimo od samog početka… Prvu šansu u Novom Sadu imao je Proleter, Čović je prebacio odbranu Crvene zvezde, Mitrović se našao sam pred golmanom Popovićem, ali...