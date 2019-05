Gajić: Po promeni vlasti pokrenuti postupak za zabranu rada SNS, SRS i SPS

Beta pre 3 sata

Advokat i predsednik Pravnog saveta Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je danas na protestu "Svi kao jedan - Jedan od pet miliona" u Beogradu da treba obećati građanima da će odmah po promeni vlasti biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom o zabrani rada Srpske napredne stranke, Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije zbog svega što su učinili poslednjih 30 godina."To će imati za pravnu posledicu da se zabrani pristup javnoj vlasti na osnovu lustracije svim liderima ovih stranaka doživotno", rekao je Gajić okupljenima kod Terazijske česme u Beogradu na 23. protestu protiv aktuelne vlasti.On je rekao da su ljudi u Srbiji skoro 30 godina taoci tri čoveka koji su državu gurnuli u ratove, sankcije, materijalno je opljačkali i duhovno uništili i naveo da su to nekadašnji predsednik SRJ Slobodan Milošević, lider radikala Vojislav Šešelj i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Gajić je kazao da je potrebno odmah po promeni vlasti kreirati pravne mehanizme koji će omogućiti da se država konačno i zauvek otrgne iz zagrljaja mafije, a da je za sprovođenje tog zadatka neophodno doneti odgovarajuće propise i ustanoviti instituciju nezavisnog tužioca koji će delovati dok se "država mafijaška potpuno ne uništi"."Da bi se to sprovelo verovatno će nam biti potrebna i nova 'Sablja'", rekao je Gajić.On je kazao da je potrebno konačno prekinuti kontinuitet službe državne bezbednosti koja deluje u neprekinutom vremenskom periodu "preko OZNE, UDBE, a danas BIA" menjajući samo naziv, a radeći kao politička policija."Ta je služba, a to je dokazano u pravosnažnm sudskim postupcima srpskih sudova, likvidirala jednog predsednika Srbije Ivana Stambolića, jednog nezavisnog i slobodnog novinara Slavka Ćuruviju i jednog premijera Srbije Zorana Đinđića i dva puta neuspešno pokušala da ubije tadašnjeg opozicionog vođu Vuka Draškovića. Ukoliko se ta služba ne reformiše iz temelja, nema nikakve šanse da se u Srbiji sprovedu bilo kakve promene, bilo kada i da dođe do bilo kakve promene sistema", rekao je Gajić.On je kazao da se sve što je rekao odnosi i na vojnu bezbednosnu službu koja je "mračan tunel već 70 godina i o kojoj niko ništa ne zna"."Moramo da stvorimo nove bezbednosne službe koje će da se bave svojim poslom - obaveštajnim radom i bezbednošću svih građana Srbije", rekao je Gajić.On je kazao i da novoj vlasti mora nacionalni prioritet broj jedan da budu prosveta i kultura."Ako mislimo da opstanemo i pariramo ovoj civilizaciji na prosveti i kulturi država ne sme da se štedi, jer bez znanja smo nacija koja ne predstavlja ništa", rekao je Gajić.On je istakao da su potrebni odlučni i hrabri karakteri koji će da obave taj posao bez kompromisa.Gajić je za predsednika Srbije Aleksandra Vučića rekao da je on i REM i premijer Srbije, i predsednik Ustavnog suda Srbije i šef policije, da komanduje vojskom, da je direktor Urbanističkog zavoda Beograda, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, gradonačelnik Beograda i svih ostalih gradova izuzev Šapca i opštine Stari grad, da je predsednik Zvezde i Partizana, selektor reprezentacije u svim sportovima, da je urednik rijalitija u Srbiji i da što on ne stigne "tu su brat, ćale, kumovi, Mali i Bata".On je kazao da nema pregovora i "trulih kompromisa sa neprijateljima slobode i pravde".Dodao je da je opozicija svesna da građani u njih nemaju dovoljno poverenja i da je zato potrebno demokratsko nacionalno veće u koje će da uđu profesori, akademici, studenti kako bi se "ojačali kvalitetom" i izašli zajedno sa jednim velikim programom promena sistema.Glumac Hadži Nenad Maričić rekao je da je protestima načinjen korak da se probudi uspavana Srbija i da se postavljaju temelji za novo drugačije društvo koje je odgovorno prema sebi i svojoj budućnosti.