Jojiću i Radeti sudiće se u Hagu zbog odbijanja svedoka da svedoče u Srbiji

Zvaničnicima Srpske radikalne stranke Petru Jojiću i Vjerici Radeti, optuženim za nepoštovanje Haškog suda, sudiće se u Hagu, a ne u Srbiji, saopštio je danas haški sud.To je odlučio kineski sudija Liu Daćun (Daqun), koji je poništio prvobitnu odluku kojom je proces Jojiću i Radeti bio ustupljen Srbiji.Sudija Daćun je istovremeno izdao novi nalog za hapšenje dvoje radikala i Srbiji naložio da ih bez odlaganja izruči u Hag.Kao obrazloženje odluke, sudija je naveo da su ključni svedoci u ovom predmetu "nedvosmisleno" izjavili da neće svedočiti ako suđenje bude u Srbiji zbog "ozbiljne zabrinutosti za svoju bezbednosti i bezbednost svojih porodica".Sudija Daćun je usvojio argument tužiteljke Dijane Elis (Dianna Eliss) da su iskazi tih svedoka od vitalne važnosti za održivost tri tačke optužnice protiv Jojića i Radete."To što svedoci ne žele da svedoče u Srbiji bi značajno potkopalo sposobnost optužbe da prezentuje svoje dokaze i ometalo bi ceo proces", naglasio je kineski sudija.Zbog toga je, po sudiji Daćunu, "u interesu pravde" da se radikalima sudi u Hagu.Haški sud je 2017. odlučio da Srbiji ustupi to suđenje, ali je tužiteljka Elis uložila žalbu.Apelaciono veće, iako je u suštini potvrdilo da je ta odluka ispravna, naložilo da se dodatno razmotri aspekt bezbednosti svedoka.Današnja odluka sudije Daćuna rezultat je novog razmatranja bezbednosti svedoka.Jojić i Radeta terete se da su pretnjama i podmićivanjem uticali na svedoke optužbe u haškim procesima protiv lidera radikala Vojislava Šešelja da ne svedoče ili da promene iskaz i brane Šešelja.Jedan od svedoka, čiji je identitet zaštićen, opisao je kako je svedok iz procesa Šešelju 2008. doveden u sedište SRS, gde mu je Petar Jojić rekao da zna da je on dao izjavu haškim tužiocima i da bi sada trebalo da "malu izjavu" da i Šešeljevoj odbrani.Po izjavi očevica, "Jojić je zatim izdiktirao svedokovu izjavu", koja je bila "neistinita i sadržala je lažne optužbe protiv haškog tužilaštva" i "obmane o Šešeljevoj ulozi i odgovornosti tokom rata".Istog svedoka je Vjerica Radeta, pošto je pristao da sarađuje, više puta "podvrgavala pritisku" da napusti svoj tadašnji posao i prihvati da ga, umesto toga, redovno plaća SRS.Nakon što je prihvatio novac, radikali su tom svedoku, uoči svedočenja na jednom od procesa Šešelju zbog nepoštovanja Haškog tribunala, dostavili spisak Šešeljevih pitanja i njegovih odgovora, kojih je morao da se pridržava.Vjerica Radeta je, po svedočenju koje citira Elisova, drugom svedoku protiv Šešelja 2007. rekla da će mu radikali "pomoći", ako promeni iskaz i svedoči u Šešeljevu odbranu.Svedok je, potom, od SRS dobijao 500 evra mesečno, a "Radeta je bila uključena u pisanje lažne izjave za njega".Radikali su i tom svedoku dali spisak pitanja i odgovora. Svedokov iskaz odvijao se, potom, tačno po tom scenariju.Jojića i Radetu, Haški tribunal je u oktobru 2012, optužio da su da su uticali na svedoke u haškom procesu protiv svog partijskog vođe Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče.Nalog za hapšenje radikala, Tribunal je vlastima u Beogradu uputio u januaru 2015.S proleća 2016. godine, Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odlučio je, međutim, da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje radikala, zato što nacionalni zakon o saradnji sa Haškim tribunalom predviđa obavezu izručenja samo optuženih za ratne zločine, a ne i nepoštovanje suda.Tribunal je 5. oktobra 2016. izdao međunarodni nalog za hapšenje Jojića i Radete, ocenjujući da je zvanični Beograd nekoliko puta odbio da postupi po nalogu suda, uhapsi i u Hag izruči dvoje radikala.Na zahtev Tribunala, Interpol je za optuženim radikalima raspisao "crvene poternice".Haški tribunal je Srbiju nekoliko puta prijavio Savetu bezbednosti UN zbog nesaradnje u slučaju članova SRS.Po zatvaranju Tribunala, na kraju 2017, predmet protiv Jojića i Radete preuzeo je, kao pravni naslednik, Mehanizam za međunarodne krivične tribunale u Hagu.Radeta (SRS) : Ne idemo dobrovoljno u Hag, ne postoji pravni osnov za naše izručenjePoslanica Srpske radikalne stranke (SRS) u Skupštine Srbije Vjerica Radeta izjavila je danas da ona i poslanik SRS Petar Jojić nemaju nameru da idu dobrovoljno u Hag i da ne postoji pravni osnov za njihovo izručenje.Radeta je novinarima u Skupštini Srbije povodom odluke Suda UN za ratne zločine i nalogu za njihovo hapšenje, rekla da nju i Jojića štiti Ustav Srbije i pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu u kojem piše da nema pravnog osnova za njihovo izručivanje.Ona je kazala da ne može da zamisli da postoji neko ko bi prekršio Ustav i izručio ih. "Šta će dalje da se dešava, kako će Srbija da reaguje, to nije moj problem, ali prosto ne mogu da zamislim da postoji neko bi bio u stanju da tako grubo prekrši Ustav Srbije i pravosnažno rešenje Višeg suda, ali svakako je to pitanje za predstavnike vlasti", rekla je Radeta.Sud UN za ratne zločine je odbacio zahtev da se suđenje članovima SRS Radeti i Jojiću preda pravosuđu Srbije zbog mogućeg uticaja na svedoke optužbe, saopštio je Međunarodni rezidualni mehanizam za ratne zločine.Mehanizam, koji je sud naslednik Haškog tribunala, je naveo u obrazloženju odluke da svedoci protiv Radete i Jojića ne žele da svoje lične podatke obelodane pred sudom u Srbiji jer se boje za svoje živote.