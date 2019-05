NBA, plej-of: Voriorsi ‘osvetili’ Denver, nadoknadili 17 razlike i pobedili Portland (video)

Rezultatom 114:111 Golden Stejt je porazio Portland i poveo sa 2:0 u finalnoj seriji Zapane konferencije NBA. Posle nešto manje od pet minuta igre do prve ozbiljnije prednosti na utakmici dolazi Portland pogotkom Morisa Harklsa za plus pet. Par akcija kasnije, Al Faruk Aminu pogađa trojku za rezultat 18:12 koji su imali gosti, da bi isti igrač uskoro sa još dva koša doneo i sedam razlike Trejlblejzersima. Do kraja prve četvrtine Golden Stejt...