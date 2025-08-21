Košarkaški Srbije večeras od 20 časova dočekuju Sloveniju

Nedeljnik pre 39 minuta
Košarkaški Srbije večeras od 20 časova dočekuju Sloveniju

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 časova u Beogradskoj areni odigraće prijateljski meč protiv Slovenije, u okviru završnih priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Selektor Svetislav Pešić iskoristiće duel da dodatno uigra tim i proveri formu igrača, dok će publika u Areni imati priliku da vidi susret Nikole Jokića i Luke Dončića, najvećih zvezda u svetu košarke. Reprezentacija Slovenije u ovom pripremnom periodu dva puta je izgubila od Nemačke, po jednom od Litvanije i Letonije, a jedinu pobedu ostvarila je nad Velikom Britanijom. S druge strane, Srbija je neporažena na pripremama. Savladala je do sada Bosnu i Hercegovinu,
