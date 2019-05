Đoković pobedio umor i švarcmana: Sledi duel sa Nadalom

Preko trnja do novog teniskog “klasika”. Morao je Novak Đoković dobro da se preznoji da bi stigao do finala turnira u Rimu. Glavni “krivac” za to je uporni Dijego Švarcman (Argentina), koji je baš kao i njegov sunarodnik Huan Martin Del Potro, odigrao odličan meč, ali je na kraju morao da pruži ruku i čestita na mreži - 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Nije argentinski igrač bio jedini Novakov rival večeras, drugi je bio umor i prema viđenom u trećem...