Instagram je jedna od najopasnijih društvenih mreža za decu, pokazalo istraživanje

Getty Images Deca i mladi nisu bezbedni na Internetu

Pedofili sve više koriste društvene mreže, posebno Instagram kako bi namamili decu, stoji u studiji Udruženja za zaštitu dece od nasilja.

Policija u Engleskoj i Velsu je tokom polugodišnjeg perioda zabeležila 1.944 incidenata sa seksualnom konotacijom u koje su bila uključena deca.

Za ovakvu vrstu komunikacije s decom najviše je korišćen Instagram 32% (zabeleženo je 1.317 slučajeva), Fejsbuk 23% i Snepčet 14%.

Fejsbuk i Instagram se žestoko bore protiv toga. U aprilu pre dve godine, odlučeno je da se ovakva vrsta komunikacije kažnjava.

Godinu i po dana nakon donošenja odluke, zabeleženo je pet hiljada ovakvih prestupa, ali u Udruženju kažu da ova brojka ne oslikava pravo stanje stvari.

Policijski izveštaju govore da sedam od 10 žrtava su devojčice uzrasta od 12 do 15 godina. Svaka peta devojčica je starosti ispod 11 godina, a najmlađa žrtva imala je samo pet godina.

Udruženje koje se bavi zaštitom dece od nasilja zahteva da novi zakoni nateraju društvene mreže da zaštite decu.

Dopisivali su se, a onda...

Getty Images Decu sa društvenih mreža vrebaju seksualni predatori

U slučaju koje je Udruženje pratilo, devojčicu od 13 godina iskoristio je mladić od 24 godine.

Emili (pravo ime je poznato redakciji) je upoznala momka preko prijatelja. Rekao je da ima 16 godina, ali se ubrzo predomislio i rekao da zapravo ima 18. Ona je njemu rekla da ima 13 i kasnije tokom večeri su komunicirali i preko Fejsbuka i preko Snepčeta.

„Sve se brzo dešavalo. Razmenili smo nekoliko poruka koje su ubrzo postale seksualne, zatim smo slali jedno drugom fotografije i snimke, a onda se dogovorili da me pokupi posle škole. Odvezao me je na neko tiho mesto...odveo me u šumu gde smo imali seksualni odnos.

„Nije želeo da razgovara s mnom, već me je odvezao do puta koji vodi ka mojoj kući. Potom me je izbacio iz automobila. Krvarila sam i plakala. To je bilo moje prvo seksualno iskustvo".

Njena majka je rekla da su ona i njen suprug znali da njihova ćerka koristi društvene mreže.

„Mislili smo da smo sve uradili kako bismo zaštitili našu decu, ali nismo uspeli da zaštitimo Emili".

Deca i mladi moraju biti na prvom mestu

Direktor Udruženja Piter Vanles kaže da društvene mreže ne poštuju pravila.

„Podaci govore da deca ne mogu da budu bezbedna na društvenim mrežama. Ne smemo da čekamo da se dogodi sledeća tragedija. Kompanije moraju da reaguju".

Iz Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala kažu da platforme koje deca i mladi ljudi koriste moraju da imaju mehanizme koji sprečavaju ovakvo ponašanje na Internetu.

„Deci i mladima su potrebna upozorenja kada su ovakve situacije u pitanju".

Portparolka Fejsbuka i Instagrama kaže da je sigurnost mladih na prvom mestu.

„Koristimo naprednu tehnologiju i blisko sarađujemo s policijom i CEOP (Eksploatacija dece i zaštita na Internetu) kako bi zaštitili mlade ljude i borili se protiv ovakve vrste sadržaja".

Iz Snepčeta kažu da je iskorišćavanje bilo kojeg člana njihove zajednice, posebno mlade osobe, „apsolutno neprihvatljivo".

„Ulažemo velike napore da sprečimo ovakve vrste aktivnosti na Snepčetu".

Ova društvena mreža preporučuje da mladi ljudi ne dele svoje korisničko ime javno, kao i da za prijatelje ne dodaju ljude koje ne poznaju.

