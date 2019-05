Majić o Tijaninom zakonu: Kršenje međunarodnih obaveza, ali i Ustava Srbije

„Sudije primenjuju zakon, kakvav god da je. Kada jednom to osvane kao zakon, ja ću ga primenjivati, bez obzira na to šta mislim“, rekao je Majić, gostujući u emisiji Utisak nedelje na televiziji Nova S. On je, kao sporno, označio to što, u slučaju Zakona, nije bilo javne rasprave i izjašnjavanja struke, a posebno problematičnim vidi to što ne postoji mogućnost uslovnog otpusta. Prema međunarodnim standardima, ukazao je Majić,...